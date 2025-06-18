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سعر Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 213.99K . يتم تحديث سعر MAGNUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Magnus Opus by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Magnus Opus by Virtuals خلال اليوم هو -11.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magnus Opus by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Magnus Opus by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Magnus Opus by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Magnus Opus by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.73% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Magnus Opus by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00362559$ 0.00362559 $ 0.00362559 تغير السعر (1 ساعة) -0.68% تغير السعر (1يوم) -11.73% تغير السعر (7 أيام) -54.71%

معلومات سوق Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: