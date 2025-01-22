سعر Magnum (MAG)
سعر Magnum (MAG) المباشر لليوم هو USD 0.03947061. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Magnum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.85
- تغيير سعر Magnum خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Magnum مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Magnum مقابل USD هو $ -0.0038469043 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Magnum مقابل USD هو $ -0.0201616783 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Magnum مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0038469043
|-9.74%
|60 يوم
|$ -0.0201616783
|-51.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Magnum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-18.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The most feature-rich multi-chain automated trading platform that provides copy-trading bots and sniping bots to users along with limit buy/sell orders with 100% private transaction & MEV protection on DEX platforms. Magnum aims to be the one single platform that users need to trade on-chain on all the networks, and further utilities including authentic and rated trade signals and most profitable traders to follow.
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