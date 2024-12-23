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سعر Magnify Cash (MAG) المباشر لليوم هو USD 0.00189654 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.48M . يتم تحديث سعر MAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Magnify Cash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.27K - تغيير سعر Magnify Cash خلال اليوم هو -1.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 769.76M

أداء سعر Magnify Cash (MAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magnify Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Magnify Cash مقابل USD هو $ +0.0013054364 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Magnify Cash مقابل USD هو $ +0.0053155737 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Magnify Cash مقابل USD هو $ +0.0010420179111457418 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.37% 30 يوم $ +0.0013054364 +68.83% 60 يوم $ +0.0053155737 +280.28% 90 يوم $ +0.0010420179111457418 +121.94%

تحليل سعر Magnify Cash (MAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Magnify Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00150914$ 0.00150914 $ 0.00150914 24 ساعة مرتفع $ 0.00194727$ 0.00194727 $ 0.00194727 عالية طوال الوقت $ 0.00380421$ 0.00380421 $ 0.00380421 تغير السعر (1 ساعة) -1.23% تغير السعر (1يوم) -1.37% تغير السعر (7 أيام) -10.43%

معلومات سوق Magnify Cash (MAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: