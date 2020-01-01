توكنوميكس MagnetGold (MTG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MagnetGold (MTG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MagnetGold (MTG) It is the world's first digital asset which is being created to make this world more developed and prosper by using Blockchain Technology. This token is being created with the purpose of supporting many things not just one thing. In future MTG also supports many other concepts for the purpose of more prosperity of world. MagnetGold is Decentralized crypto currency on the world’s biggest platform Binance Smart Chain (BEP-20). By using of the best of blockchain technology MagnetGold is going to support: Expertise & Funding Support To Startups. Support For Green Energy. Support and Care In Agro/Organic Agriculture. Support For New Revolution In E-commerce For merchant or community. Spreading Awareness & Education About Crypto. Support For Real Estate. Establishing a World Class Crypto Exchange. الموقع الرسمي: https://mtggold.com/ اشتر MTG الآن!

توكنوميكس MagnetGold (MTG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MagnetGold (MTG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 20.51M $ 20.51M $ 20.51M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.061 $ 1.061 $ 1.061 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00002759 $ 0.00002759 $ 0.00002759 السعر الحالي: $ 0.0293045 $ 0.0293045 $ 0.0293045 معرفة المزيد عن سعر MagnetGold (MTG)

توكنوميكس MagnetGold (MTG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MagnetGold (MTG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MTG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MTG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MTG، استكشف السعر المباشر لتوكن MTG!

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