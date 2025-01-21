سعر MagnetGold (MTG)
سعر MagnetGold (MTG) المباشر لليوم هو USD 0.0292255. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MTG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MagnetGold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.67
- تغيير سعر MagnetGold خلال اليوم هو -0.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MagnetGold مقابل USD هو $ -0.00024788987137459 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MagnetGold مقابل USD هو $ -0.0020752939 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MagnetGold مقابل USD هو $ -0.0076620756 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MagnetGold مقابل USD هو $ -0.007738539914974635 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00024788987137459
|-0.84%
|30 يوم
|$ -0.0020752939
|-7.10%
|60 يوم
|$ -0.0076620756
|-26.21%
|90 يوم
|$ -0.007738539914974635
|-20.93%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MagnetGold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
-0.84%
-42.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It is the world's first digital asset which is being created to make this world more developed and prosper by using Blockchain Technology. This token is being created with the purpose of supporting many things not just one thing. In future MTG also supports many other concepts for the purpose of more prosperity of world. MagnetGold is Decentralized crypto currency on the world’s biggest platform Binance Smart Chain (BEP-20). By using of the best of blockchain technology MagnetGold is going to support: 1. Expertise & Funding Support To Startups. 2. Support For Green Energy. 3. Support and Care In Agro/Organic Agriculture. 4. Support For New Revolution In E-commerce For merchant or community. 5. Spreading Awareness & Education About Crypto. 6. Support For Real Estate. 7. Establishing a World Class Crypto Exchange.
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