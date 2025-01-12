سعر MAGNET6900 ($🧲6900)
سعر MAGNET6900 ($🧲6900) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.70K. يتم تحديث سعر $🧲6900 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MAGNET6900 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 738.10
- تغيير سعر MAGNET6900 خلال اليوم هو -11.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 68,953.35T
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خلال اليوم، كان سعر MAGNET6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MAGNET6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MAGNET6900 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MAGNET6900 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.88%
|30 يوم
|$ 0
|-36.45%
|60 يوم
|$ 0
|-66.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MAGNET6900: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.04%
-11.88%
-27.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MAGNET6900 is the ultimate meme coin 🧲, designed to attract the crypto community with unstoppable magnetic force! Powered by an innovative and fun-loving spirit, $🧲6900 brings together humor, decentralized finance, and the wild ride of the meme coin culture. Built to pull in a loyal and enthusiastic community, MAGNET6900 isn’t just a token—it’s a movement. With its quirky appeal and strong pull, this coin aims to stick around and make a lasting impression in the volatile world of crypto, turning every hodler into a true magnet for success!
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