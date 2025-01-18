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سعر Magnate Finance (MAG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Magnate Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.25 - تغيير سعر Magnate Finance خلال اليوم هو +2.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Magnate Finance (MAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magnate Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Magnate Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Magnate Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Magnate Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.40% 30 يوم $ 0 -15.63% 60 يوم $ 0 +10.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Magnate Finance (MAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Magnate Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01057205$ 0.01057205 $ 0.01057205 تغير السعر (1 ساعة) -0.62% تغير السعر (1يوم) +2.40% تغير السعر (7 أيام) +3.65%

معلومات سوق Magnate Finance (MAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: