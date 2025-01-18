سعر Magnate Finance (MAG)
سعر Magnate Finance (MAG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Magnate Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.25
- تغيير سعر Magnate Finance خلال اليوم هو +2.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MAG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MAG.
خلال اليوم، كان سعر Magnate Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Magnate Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Magnate Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Magnate Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.40%
|30 يوم
|$ 0
|-15.63%
|60 يوم
|$ 0
|+10.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Magnate Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
+2.40%
+3.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Lending and borrowing platform native to Base Network with Revenue Sharing tokenomics What makes your project unique? Novel tokenomics model that aligns long-term interest with token holders and the protocol History of your project. Built in April 2023, Magnate intended to launch on Arbitrum but took a swift shift to Base because of the recent hype. Later 2023, Magnate will launch on Arbitrum. What’s next for your project? More L2 expansions. Launch of governance, revenue sharing mechanism launch and NFTs. What can your token be used for? Stake MAG to get veMAG for: market gauge weight voting protocol revenue sharing governance voting WL spots for NFTs
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MAG إلى AUD
A$--
|1 MAG إلى GBP
￡--
|1 MAG إلى EUR
€--
|1 MAG إلى USD
$--
|1 MAG إلى MYR
RM--
|1 MAG إلى TRY
₺--
|1 MAG إلى JPY
¥--
|1 MAG إلى RUB
₽--
|1 MAG إلى INR
₹--
|1 MAG إلى IDR
Rp--
|1 MAG إلى PHP
₱--
|1 MAG إلى EGP
￡E.--
|1 MAG إلى BRL
R$--
|1 MAG إلى CAD
C$--
|1 MAG إلى BDT
৳--
|1 MAG إلى NGN
₦--
|1 MAG إلى UAH
₴--
|1 MAG إلى VES
Bs--
|1 MAG إلى PKR
Rs--
|1 MAG إلى KZT
₸--
|1 MAG إلى THB
฿--
|1 MAG إلى TWD
NT$--
|1 MAG إلى CHF
Fr--
|1 MAG إلى HKD
HK$--
|1 MAG إلى MAD
.د.م--