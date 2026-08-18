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سعر Magma Staked Monad المباشر اليوم هو 0.02283732 USD. القيمة السوقية لـ GMON هي 1,610,528 USD. تابع تحديثات أسعار GMON إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Magma Staked Monad المباشر اليوم هو 0.02283732 USD. القيمة السوقية لـ GMON هي 1,610,528 USD. تابع تحديثات أسعار GMON إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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معلومات سعر GMON

ما هو GMON

الوثيقة البيضاء لـ GMON

الموقع الرسمي لـ GMON

اقتصاد توكن GMON

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شعار Magma Staked Monad

سعر Magma Staked Monad (GMON)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 GMON إلى USD:

$0.02279906
$0.02279906$0.02279906
+0.02%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Magma Staked Monad (GMON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:54:52 (UTC+8)

سعر Magma Staked Monad اليوم

السعر المباشر لمشروع Magma Staked Monad (GMON) اليوم هو $ 0.02283732، مع تغير بنسبة 2.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GMON الحالي إلى USD هو $ 0.02283732 لكل GMON.

يحتل Magma Staked Monad حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,610,528، مع عرض متداول قدره 70.52M GMON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GMON بين $ 0.0215181 (أدنى) و$ 0.02293525 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03906158، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01941241.

على المدى القصير، تحرك GMON بمقدار +1.04% خلال الساعة الماضية و-3.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.99K.

معلومات سوق Magma Staked Monad (GMON)

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

$ 1.99K
$ 1.99K$ 1.99K

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

70.52M
70.52M 70.52M

70,520,340.0
70,520,340.0 70,520,340.0

القيمة السوقية الحالية لـ Magma Staked Monad هي $ 1.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.99K. العرض المتداول لـ GMON يبلغ 70.52M، مع إجمالي عرض 70520340.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.61M.

سجل سعر Magma Staked Monad بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0215181
$ 0.0215181$ 0.0215181
24 ساعة منخفض
$ 0.02293525
$ 0.02293525$ 0.02293525
24 ساعة مرتفع

$ 0.0215181
$ 0.0215181$ 0.0215181

$ 0.02293525
$ 0.02293525$ 0.02293525

$ 0.03906158
$ 0.03906158$ 0.03906158

$ 0.01941241
$ 0.01941241$ 0.01941241

+1.04%

+2.04%

-3.31%

-3.31%

سجل سعر Magma Staked Monad (GMON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magma Staked Monad مقابل USD هو $ +0.00045742 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Magma Staked Monad مقابل USD هو $ -0.0001775852 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Magma Staked Monad مقابل USD هو $ +0.0004367272 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Magma Staked Monad مقابل USD هو $ -0.00000016052915182 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00045742+2.04%
30 يوم$ -0.0001775852-0.77%
60 يوم$ +0.0004367272+1.91%
90 يوم$ -0.00000016052915182-0.00%

توقعات أسعار Magma Staked Monad

Magma Staked Monad (GMON) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GMON في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMagma Staked Monad (GMON) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Magma Staked Monad نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
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نبذة عن Magma Staked Monad

ما هو السعر الحالي لـ Magma Staked Monad؟

يتم تداول Magma Staked Monad بسعر $0.02283732، مما يمثل حركة سعرية بنسبة 2.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتعكس هذه النتيجة المباشرة بيانات التداول في الوقت الحقيقي المجمعة من البورصات العالمية.

كيف يقارن GMON بالسوق العالمي للعملات المشفرة؟

يمكن مقارنة التغيير اليومي له بنسبة 2.04% بمتوسطات السوق الأوسع. وإذا كان GMON يتفوق على السوق، فهذا يشير إلى اهتمام شرائي قوي أو تطورات إيجابية خاصة بنظامه البيئي.

كيف يُقارَن أداء Magma Staked Monad مع رموز Liquid Staking Tokens,Monad Ecosystem؟

ضمن قطاع Liquid Staking Tokens,Monad Ecosystem، يُظهر GMON قدرته التنافسية مدفوعًا بحجم التداول والقيمة السوقية والنشاط المستمر على شبكة --.

ما هي القيمة السوقية لـ Magma Staked Monad اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية لـ $1610528، مما يضع GMON في المرتبة #--، ما يدل على نضجه النسبي وثقة المستثمرين مقارنةً بالرموز الأخرى.

ما هي مستويات نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر اليوم بين $0.0215181 و$0.02293525، مما يوفر سياقًا للمتداولين الذين يتابعون التقلبات والبنية السوقية.

ما مدى نشاط تداول GMON؟

generated $-- من حجم التداول خلال 24 ساعة. غالبًا ما يرتبط الحجم العالي باتجاهات سعرية أقوى وتحسين السيولة في السوق.

كيف يؤثر المعروض على تقييم GMON؟

مع وجود 70520340.0 من الرموز المتداولة، تساعد مستويات المعروض في تحديد الندرة والتقييم على المدى الطويل، خاصة عند مقارنتها بالرموز الأخرى ذات النماذج التضخمية أو الانكماشية.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Magma Staked Monad

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:54:52 (UTC+8)

تحديثات Magma Staked Monad (GMON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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