سعر Magma Staked Monad اليوم

السعر المباشر لمشروع Magma Staked Monad (GMON) اليوم هو $ 0.02283732، مع تغير بنسبة 2.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GMON الحالي إلى USD هو $ 0.02283732 لكل GMON.

يحتل Magma Staked Monad حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,610,528، مع عرض متداول قدره 70.52M GMON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GMON بين $ 0.0215181 (أدنى) و$ 0.02293525 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03906158، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01941241.

على المدى القصير، تحرك GMON بمقدار +1.04% خلال الساعة الماضية و-3.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.99K.

معلومات سوق Magma Staked Monad (GMON)

القيمة السوقية $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M الحجم (24 ساعة) $ 1.99K$ 1.99K $ 1.99K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M إمداد دورة التداول 70.52M 70.52M 70.52M إجمالي العرض 70,520,340.0 70,520,340.0 70,520,340.0

القيمة السوقية الحالية لـ Magma Staked Monad هي $ 1.61M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.99K. العرض المتداول لـ GMON يبلغ 70.52M، مع إجمالي عرض 70520340.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.61M.