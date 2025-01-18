سعر MagicRing (MRING)
سعر MagicRing (MRING) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MRING مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MagicRing الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.30K
- تغيير سعر MagicRing خلال اليوم هو +3.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MagicRing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MagicRing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MagicRing مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MagicRing مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.07%
|30 يوم
|$ 0
|-13.42%
|60 يوم
|$ 0
|-0.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MagicRing: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
+3.07%
-9.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Description: MagicRing is a community-driven MEMECOIN built on the Ethereum blockchain, aiming to blend entertainment with functionality in the cryptocurrency space. As an ERC-20 token, it leverages the secure and established Ethereum network to offer a decentralized digital asset that infuses the playful culture of internet memes with the serious potential for value transfer and growth. Purpose: The primary purpose of MagicRing is to introduce a fun, relatable entry point into the world of cryptocurrencies, engaging a broader audience beyond traditional investors. It serves to create a bridge between popular culture and digital assets, making the blockchain technology behind it more accessible and understandable to the public. Function: MagicRing functions as a medium of exchange within the ecosystem it supports, facilitating transactions, tipping, and micro-transactions across social media and other online platforms. Additionally, the token is designed to incentivize community participation through rewards and to serve as a vehicle for community-driven governance. Utility: The utility of MagicRing tokens includes: Transactions: Used for peer-to-peer transactions and as a payment method for goods and services within the ecosystem. Community Rewards: Holders can earn additional MagicRing tokens through various community engagements, contests, and contributions. Governance: Token holders have a say in the project's direction and decision-making process through a democratic voting system. Staking: Users can stake their MagicRing tokens to earn rewards, contributing to the stability and security of the network.
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