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سعر Magical Blocks (MBLK) المباشر لليوم هو USD 0.00108674 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MBLK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Magical Blocks الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.44 - تغيير سعر Magical Blocks خلال اليوم هو -0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Magical Blocks (MBLK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magical Blocks مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Magical Blocks مقابل USD هو $ -0.0001506653 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Magical Blocks مقابل USD هو $ -0.0004562112 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Magical Blocks مقابل USD هو $ -0.0014204367476066683 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.11% 30 يوم $ -0.0001506653 -13.86% 60 يوم $ -0.0004562112 -41.97% 90 يوم $ -0.0014204367476066683 -56.65%

تحليل سعر Magical Blocks (MBLK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Magical Blocks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0010853$ 0.0010853 $ 0.0010853 24 ساعة مرتفع $ 0.001089$ 0.001089 $ 0.001089 عالية طوال الوقت $ 0.217248$ 0.217248 $ 0.217248 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -0.11% تغير السعر (7 أيام) -9.61%

معلومات سوق Magical Blocks (MBLK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: