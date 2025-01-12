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سعر Magic Yearn Share (MYS) المباشر لليوم هو USD 0.01630628 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MYS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Magic Yearn Share الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.52 - تغيير سعر Magic Yearn Share خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Magic Yearn Share (MYS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magic Yearn Share مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Magic Yearn Share مقابل USD هو $ -0.0001130155 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Magic Yearn Share مقابل USD هو $ -0.0003046176 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Magic Yearn Share مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0001130155 -0.69% 60 يوم $ -0.0003046176 -1.86% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Magic Yearn Share (MYS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Magic Yearn Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.113944$ 0.113944 $ 0.113944 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Magic Yearn Share (MYS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: