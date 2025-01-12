سعر Magic Yearn Share (MYS)
سعر Magic Yearn Share (MYS) المباشر لليوم هو USD 0.01630628. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MYS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Magic Yearn Share الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.52
- تغيير سعر Magic Yearn Share خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MYS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MYS.
خلال اليوم، كان سعر Magic Yearn Share مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Magic Yearn Share مقابل USD هو $ -0.0001130155 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Magic Yearn Share مقابل USD هو $ -0.0003046176 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Magic Yearn Share مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0001130155
|-0.69%
|60 يوم
|$ -0.0003046176
|-1.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Magic Yearn Share: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Magic Yearn's ecosystem relies on pegged tokens and NFTs (Non-Fungible Tokens) to drive its operations. One of the unique features of Magic Yearn is its innovative approach to single staking. Users can now stake/burn some MyS tokens to mint an MyNFT. This MyNFT will then receive rewards similar to single staking. In addition to this, Magic Yearn also offers pegged reflection tokens known as myXXX tokens. For instance, if you hold myBTC, you'll receive reflection rewards from myBTC transaction fees. MyS tokens, on the other hand, are the utility tokens of the Magic Yearn ecosystem. These tokens can be used to mint MyNFTs and also to reduce transaction fees associated with myXXX tokens. Overall, Magic Yearn's ecosystem is built to provide users with a seamless and rewarding experience. Whether you're interested in staking, reflection tokens, or NFTs, Magic Yearn has something for everyone!
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MYS إلى AUD
A$0.0264161736
|1 MYS إلى GBP
￡0.0132080868
|1 MYS إلى EUR
€0.0158170916
|1 MYS إلى USD
$0.01630628
|1 MYS إلى MYR
RM0.0732151972
|1 MYS إلى TRY
₺0.577242312
|1 MYS إلى JPY
¥2.5710111676
|1 MYS إلى RUB
₽1.6572072364
|1 MYS إلى INR
₹1.4051121476
|1 MYS إلى IDR
Rp267.3160228032
|1 MYS إلى PHP
₱0.96207052
|1 MYS إلى EGP
￡E.0.82346714
|1 MYS إلى BRL
R$0.0997944336
|1 MYS إلى CAD
C$0.0234810432
|1 MYS إلى BDT
৳1.9980084884
|1 MYS إلى NGN
₦25.3991509164
|1 MYS إلى UAH
₴0.6925277116
|1 MYS إلى VES
Bs0.86423284
|1 MYS إلى PKR
Rs4.5611926416
|1 MYS إلى KZT
₸8.6459157816
|1 MYS إلى THB
฿0.5655017904
|1 MYS إلى TWD
NT$0.5399009308
|1 MYS إلى CHF
Fr0.0148387148
|1 MYS إلى HKD
HK$0.1268628584
|1 MYS إلى MAD
.د.م0.1645303652