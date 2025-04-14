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سعر Magic USDC Generator (MUG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.56K . يتم تحديث سعر MUG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Magic USDC Generator الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Magic USDC Generator خلال اليوم هو -2.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 944.18M

أداء سعر Magic USDC Generator (MUG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magic USDC Generator مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Magic USDC Generator مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Magic USDC Generator مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Magic USDC Generator مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.79% 30 يوم $ 0 -64.76% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Magic USDC Generator (MUG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Magic USDC Generator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -10.63% تغير السعر (1يوم) -2.79% تغير السعر (7 أيام) +7.64%

معلومات سوق Magic USDC Generator (MUG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: