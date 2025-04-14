سعر Magic USDC Generator (MUG)
سعر Magic USDC Generator (MUG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.56K. يتم تحديث سعر MUG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Magic USDC Generator الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Magic USDC Generator خلال اليوم هو -2.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 944.18M
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خلال اليوم، كان سعر Magic USDC Generator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Magic USDC Generator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Magic USDC Generator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Magic USDC Generator مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.79%
|30 يوم
|$ 0
|-64.76%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Magic USDC Generator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-10.63%
-2.79%
+7.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income. Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders. Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply. As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time.
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