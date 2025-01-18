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سعر Magic LUM (MLUM) المباشر لليوم هو USD 24.75 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MLUM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Magic LUM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.45K - تغيير سعر Magic LUM خلال اليوم هو -0.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Magic LUM (MLUM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magic LUM مقابل USD هو $ -0.05402972543019 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Magic LUM مقابل USD هو $ -0.3287616750 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Magic LUM مقابل USD هو $ +15.9562581750 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Magic LUM مقابل USD هو $ +13.49432609418561 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.05402972543019 -0.21% 30 يوم $ -0.3287616750 -1.32% 60 يوم $ +15.9562581750 +64.47% 90 يوم $ +13.49432609418561 +119.89%

تحليل سعر Magic LUM (MLUM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Magic LUM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 24.34$ 24.34 $ 24.34 24 ساعة مرتفع $ 26.0$ 26.0 $ 26.0 عالية طوال الوقت $ 33.0$ 33.0 $ 33.0 تغير السعر (1 ساعة) +0.34% تغير السعر (1يوم) -0.21% تغير السعر (7 أيام) +13.86%

معلومات سوق Magic LUM (MLUM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: