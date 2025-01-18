سعر Magic LUM (MLUM)
سعر Magic LUM (MLUM) المباشر لليوم هو USD 24.75. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MLUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Magic LUM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.45K
- تغيير سعر Magic LUM خلال اليوم هو -0.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Magic LUM مقابل USD هو $ -0.05402972543019 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Magic LUM مقابل USD هو $ -0.3287616750 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Magic LUM مقابل USD هو $ +15.9562581750 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Magic LUM مقابل USD هو $ +13.49432609418561 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.05402972543019
|-0.21%
|30 يوم
|$ -0.3287616750
|-1.32%
|60 يوم
|$ +15.9562581750
|+64.47%
|90 يوم
|$ +13.49432609418561
|+119.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Magic LUM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
-0.21%
+13.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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A$39.8475
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€24.0075
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$24.75
|1 MLUM إلى MYR
RM111.375
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₺880.11
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₽2,536.875
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