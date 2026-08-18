سعر Magic Internet Money اليوم

السعر المباشر لمشروع Magic Internet Money (MIM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MIM.

يحتل Magic Internet Money حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 102,451، مع عرض متداول قدره 999.90M MIM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MIM بمقدار -1.66% خلال الساعة الماضية و-4.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.83K.

معلومات سوق Magic Internet Money (MIM)

القيمة السوقية $ 102.45K$ 102.45K $ 102.45K الحجم (24 ساعة) $ 2.83K$ 2.83K $ 2.83K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 102.45K$ 102.45K $ 102.45K إمداد دورة التداول 999.90M 999.90M 999.90M إجمالي العرض 999,898,164.077048 999,898,164.077048 999,898,164.077048

القيمة السوقية الحالية لـ Magic Internet Money هي $ 102.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.83K. العرض المتداول لـ MIM يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999898164.077048. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 102.45K.