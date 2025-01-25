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سعر Magic Internet Cash (MIC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Magic Internet Cash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 465.23 - تغيير سعر Magic Internet Cash خلال اليوم هو -3.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Magic Internet Cash (MIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magic Internet Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Magic Internet Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Magic Internet Cash مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Magic Internet Cash مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.95% 30 يوم $ 0 -23.61% 60 يوم $ 0 -40.34% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Magic Internet Cash (MIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Magic Internet Cash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02891262$ 0.02891262 $ 0.02891262 تغير السعر (1 ساعة) +0.56% تغير السعر (1يوم) -3.95% تغير السعر (7 أيام) +3.08%

معلومات سوق Magic Internet Cash (MIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: