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سعر Magic Crystal (MC) المباشر لليوم هو USD 0.09609 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Magic Crystal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.24K - تغيير سعر Magic Crystal خلال اليوم هو -7.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Magic Crystal (MC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magic Crystal مقابل USD هو $ -0.00752283465089568 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Magic Crystal مقابل USD هو $ -0.0502716935 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Magic Crystal مقابل USD هو $ -0.0368696273 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Magic Crystal مقابل USD هو $ -0.3512550859412238 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00752283465089568 -7.26% 30 يوم $ -0.0502716935 -52.31% 60 يوم $ -0.0368696273 -38.36% 90 يوم $ -0.3512550859412238 -78.51%

تحليل سعر Magic Crystal (MC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Magic Crystal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.095995$ 0.095995 $ 0.095995 24 ساعة مرتفع $ 0.148281$ 0.148281 $ 0.148281 عالية طوال الوقت $ 3.66$ 3.66 $ 3.66 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -7.26% تغير السعر (7 أيام) -53.60%

معلومات سوق Magic Crystal (MC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: