سعر Magic Beasties (BSTS)
سعر Magic Beasties (BSTS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BSTS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Magic Beasties الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.78
- تغيير سعر Magic Beasties خلال اليوم هو +0.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Magic Beasties مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Magic Beasties مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Magic Beasties مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Magic Beasties مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.76%
|30 يوم
|$ 0
|-9.38%
|60 يوم
|$ 0
|-13.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Magic Beasties: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.42%
+0.76%
+11.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Magic Beasties is a upcoming blockchain game about cute Beasties running on the Binance Smart Chain. Collect Rare digital monsters, play with them, experience an adventure, trade and earn.
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