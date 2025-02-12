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سعر Magic Beasties (BSTS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BSTS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Magic Beasties الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.78 - تغيير سعر Magic Beasties خلال اليوم هو +0.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Magic Beasties (BSTS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magic Beasties مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Magic Beasties مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Magic Beasties مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Magic Beasties مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.76% 30 يوم $ 0 -9.38% 60 يوم $ 0 -13.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Magic Beasties (BSTS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Magic Beasties: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.42% تغير السعر (1يوم) +0.76% تغير السعر (7 أيام) +11.85%

معلومات سوق Magic Beasties (BSTS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: