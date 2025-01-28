سعر Mage (MAGE)
سعر Mage (MAGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MAGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mage الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05
- تغيير سعر Mage خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MAGE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MAGE.
خلال اليوم، كان سعر Mage مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mage مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mage مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mage مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-31.83%
|60 يوم
|$ 0
|-53.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mage: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+6.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MAGE is a meme coin launched by the joint efforts from Merlin starter. $Mage is a meme token launching on the Merlin EVM chain, it will take our holders on a magical journey with the guiding spirit for all Merlin Wizards - ‘Merlinchain.’ Users will be able to stake their tokens to earn the mysterious MANA, an elixir that will give them access to the surprises in store.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MAGE إلى AUD
A$--
|1 MAGE إلى GBP
￡--
|1 MAGE إلى EUR
€--
|1 MAGE إلى USD
$--
|1 MAGE إلى MYR
RM--
|1 MAGE إلى TRY
₺--
|1 MAGE إلى JPY
¥--
|1 MAGE إلى RUB
₽--
|1 MAGE إلى INR
₹--
|1 MAGE إلى IDR
Rp--
|1 MAGE إلى PHP
₱--
|1 MAGE إلى EGP
￡E.--
|1 MAGE إلى BRL
R$--
|1 MAGE إلى CAD
C$--
|1 MAGE إلى BDT
৳--
|1 MAGE إلى NGN
₦--
|1 MAGE إلى UAH
₴--
|1 MAGE إلى VES
Bs--
|1 MAGE إلى PKR
Rs--
|1 MAGE إلى KZT
₸--
|1 MAGE إلى THB
฿--
|1 MAGE إلى TWD
NT$--
|1 MAGE إلى CHF
Fr--
|1 MAGE إلى HKD
HK$--
|1 MAGE إلى MAD
.د.م--