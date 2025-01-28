سعر Magawincat (MAWC)
سعر Magawincat (MAWC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MAWC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Magawincat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.91
- تغيير سعر Magawincat خلال اليوم هو +6.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Magawincat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Magawincat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Magawincat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Magawincat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.20%
|30 يوم
|$ 0
|+24.89%
|60 يوم
|$ 0
|-8.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Magawincat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
+6.20%
+1.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Magawincat is an innovative token inspired by Donald Trump and his iconic “Make America Great Again” (MAGA) campaign. Our mission is to bring together Trump supporters and cat lovers, creating a fun and engaging community. $MAWC token holders can benefit from unique rewards, community events, and exclusive digital collectibles. The aim here is to bring together cat and political coins, thereby offering a new perspective to the memecoin culture.
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