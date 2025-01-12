سعر MAGA SHIBA (MAGASHIB)
سعر MAGA SHIBA (MAGASHIB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.25K. يتم تحديث سعر MAGASHIB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MAGA SHIBA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30K
- تغيير سعر MAGA SHIBA خلال اليوم هو -32.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 42,068.92T
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خلال اليوم، كان سعر MAGA SHIBA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MAGA SHIBA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MAGA SHIBA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MAGA SHIBA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-32.40%
|30 يوم
|$ 0
|-38.81%
|60 يوم
|$ 0
|-15.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MAGA SHIBA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.86%
-32.40%
-23.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to MAGA SHIB ($MAGA SHIB), the ultimate fusion of the iconic SHIB token and the influential MAGA movement, bringing together the best of both worlds in the crypto universe! Our mission is to create a dynamic and spirited community where the enthusiasm of Shiba Inu fans meets the passionate energy of the MAGA movement. With $MAGA SHIB, we're not just launching a meme coin; we're igniting a revolution of fun, prosperity, and innovation. Embrace the power of decentralized finance and join a movement that celebrates freedom, creativity, and the unstoppable spirit of the crypto world. From unique features and engaging events to endless opportunities for growth and community building, $MAGA SHIB is set to redefine what it means to be part of a meme coin revolution. Get ready to embark on an exciting journey where every transaction is a celebration, every investment a statement, and every community member a pioneer. Join us and be a part of something extraordinary with MAGA SHIB!
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