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سعر MAGA SHIBA (MAGASHIB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.25K . يتم تحديث سعر MAGASHIB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MAGA SHIBA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.30K - تغيير سعر MAGA SHIBA خلال اليوم هو -32.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 42,068.92T

أداء سعر MAGA SHIBA (MAGASHIB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MAGA SHIBA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MAGA SHIBA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MAGA SHIBA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MAGA SHIBA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -32.40% 30 يوم $ 0 -38.81% 60 يوم $ 0 -15.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MAGA SHIBA (MAGASHIB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MAGA SHIBA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.86% تغير السعر (1يوم) -32.40% تغير السعر (7 أيام) -23.60%

معلومات سوق MAGA SHIBA (MAGASHIB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: