سعر MAGA Coin ETH اليوم

السعر المباشر لمشروع MAGA Coin ETH (MAGA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAGA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MAGA.

يحتل MAGA Coin ETH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 69,386، مع عرض متداول قدره 1.00B MAGA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAGA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MAGA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MAGA Coin ETH (MAGA)

القيمة السوقية $ 69.39K$ 69.39K $ 69.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 69.39K$ 69.39K $ 69.39K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MAGA Coin ETH هي $ 69.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAGA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.39K.