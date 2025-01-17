احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MAGAA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MAGAA.

سعر MAGA Again (MAGAA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 786.34K . يتم تحديث سعر MAGAA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MAGA Again الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 512.21K - تغيير سعر MAGA Again خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر MAGA Again (MAGAA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MAGA Again مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MAGA Again مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MAGA Again مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MAGA Again مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.04% 30 يوم $ 0 -53.49% 60 يوم $ 0 -49.24% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MAGA Again (MAGAA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MAGA Again: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0363411$ 0.0363411 $ 0.0363411 تغير السعر (1 ساعة) -1.16% تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) -30.83%

معلومات سوق MAGA Again (MAGAA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: