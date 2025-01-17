سعر MAGA Again (MAGAA)
سعر MAGA Again (MAGAA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 786.34K. يتم تحديث سعر MAGAA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MAGA Again الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 512.21K
- تغيير سعر MAGA Again خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر MAGA Again مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MAGA Again مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MAGA Again مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MAGA Again مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.04%
|30 يوم
|$ 0
|-53.49%
|60 يوم
|$ 0
|-49.24%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MAGA Again: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.16%
+0.04%
-30.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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