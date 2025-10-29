معلومات سعر MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00013877 $ 0.00013877 $ 0.00013877 24 ساعة منخفض $ 0.00016966 $ 0.00016966 $ 0.00016966 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00013877$ 0.00013877 $ 0.00013877 24 ساعة مرتفع $ 0.00016966$ 0.00016966 $ 0.00016966 عالية طوال الوقت $ 0.00032125$ 0.00032125 $ 0.00032125 أدنى سعر $ 0.00005047$ 0.00005047 $ 0.00005047 تغير السعر (1 ساعة) +3.84% تغير السعر (1يوم) +0.93% تغير السعر (7 أيام) +159.96% تغير السعر (7 أيام) +159.96%

سعر MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) في الوقت الحقيقي هو $0.00015221. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MAFIA بين أدنى سعر $ 0.00013877 وأعلى سعر $ 0.00016966، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMAFIA على الإطلاق هو $ 0.00032125، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005047.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MAFIA +3.84% على مدار الساعة الماضية، +0.93% على مدار 24 ساعة، و +159.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

القيمة السوقية $ 75.99K$ 75.99K $ 75.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 151.98K$ 151.98K $ 151.98K إمداد دورة التداول 500.00M 500.00M 500.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ MAFIA AI by Virtuals هي $ 75.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MAFIA يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 151.98K.