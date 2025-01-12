سعر MADworld (UMAD)
سعر MADworld (UMAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر UMAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MADworld الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.90
- تغيير سعر MADworld خلال اليوم هو +1.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MADworld مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MADworld مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MADworld مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MADworld مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.10%
|30 يوم
|$ 0
|-48.04%
|60 يوم
|$ 0
|-90.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MADworld: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+1.10%
-37.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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