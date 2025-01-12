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سعر MadSkullz BNZ (BNZ) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BNZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MadSkullz BNZ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.01 - تغيير سعر MadSkullz BNZ خلال اليوم هو +1.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر MadSkullz BNZ (BNZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MadSkullz BNZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MadSkullz BNZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MadSkullz BNZ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MadSkullz BNZ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.68% 30 يوم $ 0 -22.32% 60 يوم $ 0 +14.80% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MadSkullz BNZ (BNZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MadSkullz BNZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0012011$ 0.0012011 $ 0.0012011 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) +1.68% تغير السعر (7 أيام) -9.26%

معلومات سوق MadSkullz BNZ (BNZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: