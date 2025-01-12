سعر MadSkullz BNZ (BNZ)
سعر MadSkullz BNZ (BNZ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BNZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MadSkullz BNZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 76.01
- تغيير سعر MadSkullz BNZ خلال اليوم هو +1.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BNZ مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BNZ.
خلال اليوم، كان سعر MadSkullz BNZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MadSkullz BNZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MadSkullz BNZ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MadSkullz BNZ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.68%
|30 يوم
|$ 0
|-22.32%
|60 يوم
|$ 0
|+14.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MadSkullz BNZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+1.68%
-9.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MadSkullz is a community living peacefully in an ecosystem called Skullz City, Bonez stands as the crown jewel of MadSkullz, the final gem the community has been waiting for to complete the ecosystem. $BNZ is the only token with liquidity in Skullz City and serves as the gateway to its ecosystem.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BNZ إلى AUD
A$--
|1 BNZ إلى GBP
￡--
|1 BNZ إلى EUR
€--
|1 BNZ إلى USD
$--
|1 BNZ إلى MYR
RM--
|1 BNZ إلى TRY
₺--
|1 BNZ إلى JPY
¥--
|1 BNZ إلى RUB
₽--
|1 BNZ إلى INR
₹--
|1 BNZ إلى IDR
Rp--
|1 BNZ إلى PHP
₱--
|1 BNZ إلى EGP
￡E.--
|1 BNZ إلى BRL
R$--
|1 BNZ إلى CAD
C$--
|1 BNZ إلى BDT
৳--
|1 BNZ إلى NGN
₦--
|1 BNZ إلى UAH
₴--
|1 BNZ إلى VES
Bs--
|1 BNZ إلى PKR
Rs--
|1 BNZ إلى KZT
₸--
|1 BNZ إلى THB
฿--
|1 BNZ إلى TWD
NT$--
|1 BNZ إلى CHF
Fr--
|1 BNZ إلى HKD
HK$--
|1 BNZ إلى MAD
.د.م--