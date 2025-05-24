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سعر Madonna del gatto (GATTO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.06K . يتم تحديث سعر GATTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Madonna del gatto الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Madonna del gatto خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Madonna del gatto (GATTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Madonna del gatto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Madonna del gatto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Madonna del gatto مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Madonna del gatto مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +13.02% 60 يوم $ 0 +8.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Madonna del gatto (GATTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Madonna del gatto: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03733878$ 0.03733878 $ 0.03733878 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +15.64%

معلومات سوق Madonna del gatto (GATTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: