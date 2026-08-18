سعر Madlads Strategy اليوم

السعر المباشر لمشروع Madlads Strategy (MLSTRAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MLSTRAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MLSTRAT.

يحتل Madlads Strategy حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 44,003، مع عرض متداول قدره 912.67M MLSTRAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MLSTRAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01208858، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MLSTRAT بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-10.37% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Madlads Strategy (MLSTRAT)

القيمة السوقية $ 44.00K$ 44.00K $ 44.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.00K$ 44.00K $ 44.00K إمداد دورة التداول 912.67M 912.67M 912.67M إجمالي العرض 912,672,426.9516435 912,672,426.9516435 912,672,426.9516435

القيمة السوقية الحالية لـ Madlads Strategy هي $ 44.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MLSTRAT يبلغ 912.67M، مع إجمالي عرض 912672426.9516435. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.00K.