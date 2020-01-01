توكنوميكس Made In USA (MADE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Made In USA (MADE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Made In USA (MADE) The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans.. الموقع الرسمي: https://madeinusa.inc/ اشتر MADE الآن!

توكنوميكس Made In USA (MADE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Made In USA (MADE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 402.27K $ 402.27K $ 402.27K إجمالي العرض: $ 349.99M $ 349.99M $ 349.99M العرض المتداول: $ 349.99M $ 349.99M $ 349.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 402.27K $ 402.27K $ 402.27K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0012994 $ 0.0012994 $ 0.0012994 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00080572 $ 0.00080572 $ 0.00080572 السعر الحالي: $ 0.00114937 $ 0.00114937 $ 0.00114937 معرفة المزيد عن سعر Made In USA (MADE)

توكنوميكس Made In USA (MADE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Made In USA (MADE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MADE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MADE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MADE، استكشف السعر المباشر لتوكن MADE!

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