سعر Made In USA (MADE)
سعر Made In USA (MADE) المباشر لليوم هو USD 0.00094394. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 329.84K. يتم تحديث سعر MADE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Made In USA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Made In USA خلال اليوم هو -0.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 349.99M
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خلال اليوم، كان سعر Made In USA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Made In USA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Made In USA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Made In USA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.58%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Made In USA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-0.58%
-5.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans..
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