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سعر Made In USA (MADE) المباشر لليوم هو USD 0.00094394 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 329.84K . يتم تحديث سعر MADE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Made In USA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Made In USA خلال اليوم هو -0.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 349.99M

أداء سعر Made In USA (MADE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Made In USA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Made In USA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Made In USA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Made In USA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.58% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Made In USA (MADE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Made In USA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00091447$ 0.00091447 $ 0.00091447 24 ساعة مرتفع $ 0.0009807$ 0.0009807 $ 0.0009807 عالية طوال الوقت $ 0.00113071$ 0.00113071 $ 0.00113071 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) -0.58% تغير السعر (7 أيام) -5.77%

معلومات سوق Made In USA (MADE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: