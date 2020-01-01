توكنوميكس Made In America (MIA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Made In America (MIA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Made In America (MIA) Made in America (MIA) is a cryptocurrency token that embodies the strength, innovation, and pride of American craftsmanship. Designed to align with the “Made in America” ethos, MIA represents a movement that celebrates resilience, quality, and community-driven growth. With a rapidly growing user base, a strong and active community, and ambitious goals to redefine decentralized finance, MIA aims to become a leading token in the crypto space. Backed by a vision to unite the values of freedom, opportunity, and innovation, MIA is not just a token—it’s a symbol of American excellence in the digital age. الموقع الرسمي: https://madeinamerica.info/ اشتر MIA الآن!

توكنوميكس Made In America (MIA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Made In America (MIA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 51.89K $ 51.89K $ 51.89K إجمالي العرض: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M العرض المتداول: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 51.89K $ 51.89K $ 51.89K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00858993 $ 0.00858993 $ 0.00858993 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Made In America (MIA)

توكنوميكس Made In America (MIA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Made In America (MIA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MIA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MIA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MIA، استكشف السعر المباشر لتوكن MIA!

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