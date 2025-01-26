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سعر Made In America (MIA) المباشر لليوم هو USD 0.00333817 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.34M . يتم تحديث سعر MIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Made In America الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72M - تغيير سعر Made In America خلال اليوم هو +26.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Made In America (MIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Made In America مقابل USD هو $ +0.00069748 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Made In America مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Made In America مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Made In America مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00069748 +26.41% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Made In America (MIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Made In America: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00237227$ 0.00237227 $ 0.00237227 24 ساعة مرتفع $ 0.00341019$ 0.00341019 $ 0.00341019 عالية طوال الوقت $ 0.00341019$ 0.00341019 $ 0.00341019 تغير السعر (1 ساعة) +8.14% تغير السعر (1يوم) +26.41% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Made In America (MIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: