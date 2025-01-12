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سعر Mad USD (MUSD) المباشر لليوم هو USD 0.02265111 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mad USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.87 - تغيير سعر Mad USD خلال اليوم هو -0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mad USD (MUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mad USD مقابل USD هو $ -0.0001066656813853 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mad USD مقابل USD هو $ -0.0054039183 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mad USD مقابل USD هو $ -0.0177048527 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mad USD مقابل USD هو $ -0.035293607353555664 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0001066656813853 -0.46% 30 يوم $ -0.0054039183 -23.85% 60 يوم $ -0.0177048527 -78.16% 90 يوم $ -0.035293607353555664 -60.90%

تحليل سعر Mad USD (MUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mad USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02245302$ 0.02245302 $ 0.02245302 24 ساعة مرتفع $ 0.02301123$ 0.02301123 $ 0.02301123 عالية طوال الوقت $ 0.467592$ 0.467592 $ 0.467592 تغير السعر (1 ساعة) -0.72% تغير السعر (1يوم) -0.46% تغير السعر (7 أيام) -10.01%

معلومات سوق Mad USD (MUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: