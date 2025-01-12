سعر Mad USD (MUSD)
سعر Mad USD (MUSD) المباشر لليوم هو USD 0.02265111. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mad USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.87
- تغيير سعر Mad USD خلال اليوم هو -0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mad USD مقابل USD هو $ -0.0001066656813853 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mad USD مقابل USD هو $ -0.0054039183 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mad USD مقابل USD هو $ -0.0177048527 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mad USD مقابل USD هو $ -0.035293607353555664 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0001066656813853
|-0.46%
|30 يوم
|$ -0.0054039183
|-23.85%
|60 يوم
|$ -0.0177048527
|-78.16%
|90 يوم
|$ -0.035293607353555664
|-60.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mad USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.72%
-0.46%
-10.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first hybrid CDP and partially collaterised stablecoin platform: Mad USD (MUSD). The MUSD token uses 2 stabilising + minting mechanisms that provides backing for the MUSD token. The MUSD token can be used just like any other traditional stablecoin.
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