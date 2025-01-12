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سعر Mad Scientists (LAB) المباشر لليوم هو USD 37.66 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LAB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mad Scientists الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12K - تغيير سعر Mad Scientists خلال اليوم هو -0.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Mad Scientists (LAB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mad Scientists مقابل USD هو $ -0.28223388347611 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mad Scientists مقابل USD هو $ -3.4316507540 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mad Scientists مقابل USD هو $ +0.5355741580 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mad Scientists مقابل USD هو $ +6.688141912358663 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.28223388347611 -0.74% 30 يوم $ -3.4316507540 -9.11% 60 يوم $ +0.5355741580 +1.42% 90 يوم $ +6.688141912358663 +21.59%

تحليل سعر Mad Scientists (LAB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mad Scientists: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 37.4$ 37.4 $ 37.4 24 ساعة مرتفع $ 38.33$ 38.33 $ 38.33 عالية طوال الوقت $ 30,408,809$ 30,408,809 $ 30,408,809 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -0.74% تغير السعر (7 أيام) -16.29%

معلومات سوق Mad Scientists (LAB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: