سعر Mad Scientists (LAB)
سعر Mad Scientists (LAB) المباشر لليوم هو USD 37.66. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LAB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mad Scientists الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12K
- تغيير سعر Mad Scientists خلال اليوم هو -0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Mad Scientists مقابل USD هو $ -0.28223388347611 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mad Scientists مقابل USD هو $ -3.4316507540 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mad Scientists مقابل USD هو $ +0.5355741580 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mad Scientists مقابل USD هو $ +6.688141912358663 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.28223388347611
|-0.74%
|30 يوم
|$ -3.4316507540
|-9.11%
|60 يوم
|$ +0.5355741580
|+1.42%
|90 يوم
|$ +6.688141912358663
|+21.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mad Scientists: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-0.74%
-16.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This token is used to mint the Mad Scientists NFT collection.
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