توكنوميكس Mad Meerkat Optimizer (MMO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Mad Meerkat Optimizer (MMO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Mad Meerkat Optimizer (MMO) MMFinance is the 2nd Generation & the 1st AMM & DEX on Cronos Chain that offers fee rebates via trade mining and protocol owned liquidity! الموقع الرسمي: https://vaults.mm.finance/vault اشتر MMO الآن!

توكنوميكس Mad Meerkat Optimizer (MMO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Mad Meerkat Optimizer (MMO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 86.72K $ 86.72K $ 86.72K إجمالي العرض: $ 4.82M $ 4.82M $ 4.82M العرض المتداول: $ 4.80M $ 4.80M $ 4.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 87.10K $ 87.10K $ 87.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 17.41 $ 17.41 $ 17.41 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00964444 $ 0.00964444 $ 0.00964444 السعر الحالي: $ 0.01812394 $ 0.01812394 $ 0.01812394 معرفة المزيد عن سعر Mad Meerkat Optimizer (MMO)

توكنوميكس Mad Meerkat Optimizer (MMO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Mad Meerkat Optimizer (MMO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MMO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MMO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MMO، استكشف السعر المباشر لتوكن MMO!

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