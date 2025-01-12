سعر Mad Meerkat ETF (METF)
سعر Mad Meerkat ETF (METF) المباشر لليوم هو USD 0.03411924. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.67K. يتم تحديث سعر METF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Mad Meerkat ETF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.53
- تغيير سعر Mad Meerkat ETF خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 635.22K
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خلال اليوم، كان سعر Mad Meerkat ETF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Mad Meerkat ETF مقابل USD هو $ +0.0028760267 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Mad Meerkat ETF مقابل USD هو $ -0.0248186388 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Mad Meerkat ETF مقابل USD هو $ -0.7615434280227927 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0028760267
|+8.43%
|60 يوم
|$ -0.0248186388
|-72.74%
|90 يوم
|$ -0.7615434280227927
|-95.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Mad Meerkat ETF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+25.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MM ETF is the first decentralized ETF protocol that runs on METF token. The DTF term is thus coined by our team as the DEX Traded Fund, being the first of its kind.
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