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سعر Mad Meerkat ETF (METF) المباشر لليوم هو USD 0.03411924 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.67K . يتم تحديث سعر METF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mad Meerkat ETF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.53 - تغيير سعر Mad Meerkat ETF خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 635.22K

أداء سعر Mad Meerkat ETF (METF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mad Meerkat ETF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mad Meerkat ETF مقابل USD هو $ +0.0028760267 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mad Meerkat ETF مقابل USD هو $ -0.0248186388 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mad Meerkat ETF مقابل USD هو $ -0.7615434280227927 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0028760267 +8.43% 60 يوم $ -0.0248186388 -72.74% 90 يوم $ -0.7615434280227927 -95.71%

تحليل سعر Mad Meerkat ETF (METF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mad Meerkat ETF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 371.74$ 371.74 $ 371.74 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +25.61%

معلومات سوق Mad Meerkat ETF (METF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: