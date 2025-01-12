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سعر Mad Bears Club (MBC) المباشر لليوم هو USD 0.090383 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.13K . يتم تحديث سعر MBC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mad Bears Club الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.90 - تغيير سعر Mad Bears Club خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 89.95K

أداء سعر Mad Bears Club (MBC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mad Bears Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mad Bears Club مقابل USD هو $ -0.0175903756 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mad Bears Club مقابل USD هو $ -0.0520031696 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mad Bears Club مقابل USD هو $ -0.23390525522870636 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0175903756 -19.46% 60 يوم $ -0.0520031696 -57.53% 90 يوم $ -0.23390525522870636 -72.12%

تحليل سعر Mad Bears Club (MBC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mad Bears Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 2.54$ 2.54 $ 2.54 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -13.03%

معلومات سوق Mad Bears Club (MBC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: