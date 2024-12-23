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سعر MACHI (MACHI) المباشر لليوم هو USD 0.086414 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.98M . يتم تحديث سعر MACHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MACHI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.76K - تغيير سعر MACHI خلال اليوم هو -0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 34.58M

أداء سعر MACHI (MACHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MACHI مقابل USD هو $ -0.00032322978394611 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MACHI مقابل USD هو $ -0.0232938269 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MACHI مقابل USD هو $ -0.0309979893 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MACHI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00032322978394611 -0.37% 30 يوم $ -0.0232938269 -26.95% 60 يوم $ -0.0309979893 -35.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MACHI (MACHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MACHI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.084921$ 0.084921 $ 0.084921 24 ساعة مرتفع $ 0.088817$ 0.088817 $ 0.088817 عالية طوال الوقت $ 0.165693$ 0.165693 $ 0.165693 تغير السعر (1 ساعة) -0.15% تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) -0.86%

معلومات سوق MACHI (MACHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: