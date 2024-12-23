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سعر MACHI (MACHI)

USD

مخطط سعر MACHI (MACHI) المباشر

$0.08639
$0.08639$0.08639
+1.60%(1D)

سعر MACHI (MACHI) لليوم

سعر MACHI (MACHI) المباشر لليوم هو USD 0.086414. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.98M. يتم تحديث سعر MACHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MACHI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.76K
- تغيير سعر MACHI خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.58M

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أداء سعر MACHI (MACHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MACHI مقابل USD هو $ -0.00032322978394611 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MACHI مقابل USD هو $ -0.0232938269 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MACHI مقابل USD هو $ -0.0309979893 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MACHI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00032322978394611-0.37%
30 يوم$ -0.0232938269-26.95%
60 يوم$ -0.0309979893-35.87%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر MACHI (MACHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MACHI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.084921
$ 0.084921$ 0.084921

$ 0.088817
$ 0.088817$ 0.088817

$ 0.165693
$ 0.165693$ 0.165693

-0.15%

-0.37%

-0.86%

معلومات سوق MACHI (MACHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 2.98M
$ 2.98M$ 2.98M

$ 42.76K
$ 42.76K$ 42.76K

34.58M
34.58M 34.58M

ما هو MACHI ( MACHI )

$MACHI controls its own market making operations and can maintain a unique liquidity structure that helps facilitate positive price development. Baseline's automated tokenomics system and a novel liquidity accounting strategy provides MACHI with a unique set of features, such as: A guaranteed floor price A dynamic liquidity profile An automated buyback & burn Native liquidation-free lending and borrowing Liquidation-free leverage

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يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول MACHI (MACHI)

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عملة MACHI إلى العملات المحلية

1 MACHI إلى AUD
A$0.13739826
1 MACHI إلى GBP
0.06826706
1 MACHI إلى EUR
0.0820933
1 MACHI إلى USD
$0.086414
1 MACHI إلى MYR
RM0.388863
1 MACHI إلى TRY
3.04263694
1 MACHI إلى JPY
¥13.52119858
1 MACHI إلى RUB
8.88076678
1 MACHI إلى INR
7.34000516
1 MACHI إلى IDR
Rp1,393.77399842
1 MACHI إلى PHP
5.08459976
1 MACHI إلى EGP
￡E.4.39588018
1 MACHI إلى BRL
R$0.52539712
1 MACHI إلى CAD
C$0.12357202
1 MACHI إلى BDT
10.28413014
1 MACHI إلى NGN
133.76714372
1 MACHI إلى UAH
3.60951278
1 MACHI إلى VES
Bs4.407114
1 MACHI إلى PKR
Rs23.95655322
1 MACHI إلى KZT
45.19538614
1 MACHI إلى THB
฿2.95449466
1 MACHI إلى TWD
NT$2.81968882
1 MACHI إلى CHF
Fr0.07690846
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.د.م0.86586828