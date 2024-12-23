سعر MACHI (MACHI)
سعر MACHI (MACHI) المباشر لليوم هو USD 0.086414. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.98M. يتم تحديث سعر MACHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MACHI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 42.76K
- تغيير سعر MACHI خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.58M
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خلال اليوم، كان سعر MACHI مقابل USD هو $ -0.00032322978394611 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MACHI مقابل USD هو $ -0.0232938269 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MACHI مقابل USD هو $ -0.0309979893 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MACHI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00032322978394611
|-0.37%
|30 يوم
|$ -0.0232938269
|-26.95%
|60 يوم
|$ -0.0309979893
|-35.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MACHI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.15%
-0.37%
-0.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MACHI controls its own market making operations and can maintain a unique liquidity structure that helps facilitate positive price development. Baseline's automated tokenomics system and a novel liquidity accounting strategy provides MACHI with a unique set of features, such as: A guaranteed floor price A dynamic liquidity profile An automated buyback & burn Native liquidation-free lending and borrowing Liquidation-free leverage
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