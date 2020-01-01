توكنوميكس MacaronSwap (MCRN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول MacaronSwap (MCRN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات MacaronSwap (MCRN) Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees. الموقع الرسمي: https://macaronswap.finance/ اشتر MCRN الآن!

توكنوميكس MacaronSwap (MCRN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار MacaronSwap (MCRN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.77K $ 6.77K $ 6.77K إجمالي العرض: $ 6.13M $ 6.13M $ 6.13M العرض المتداول: $ 824.46K $ 824.46K $ 824.46K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 50.28K $ 50.28K $ 50.28K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 10.39 $ 10.39 $ 10.39 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0081992 $ 0.0081992 $ 0.0081992 السعر الحالي: $ 0.00820699 $ 0.00820699 $ 0.00820699 معرفة المزيد عن سعر MacaronSwap (MCRN)

توكنوميكس MacaronSwap (MCRN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس MacaronSwap (MCRN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MCRN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MCRN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MCRN، استكشف السعر المباشر لتوكن MCRN!

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