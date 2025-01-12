سعر MacaronSwap (MCRN)
سعر MacaronSwap (MCRN) المباشر لليوم هو USD 0.02043479. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.85K. يتم تحديث سعر MCRN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MacaronSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.84K
- تغيير سعر MacaronSwap خلال اليوم هو -27.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 824.46K
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خلال اليوم، كان سعر MacaronSwap مقابل USD هو $ -0.00769875944461914 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MacaronSwap مقابل USD هو $ -0.0073785939 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MacaronSwap مقابل USD هو $ -0.0055443508 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MacaronSwap مقابل USD هو $ -0.00408106689486683 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00769875944461914
|-27.36%
|30 يوم
|$ -0.0073785939
|-36.10%
|60 يوم
|$ -0.0055443508
|-27.13%
|90 يوم
|$ -0.00408106689486683
|-16.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MacaronSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-10.41%
-27.36%
-21.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees.
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