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سعر MacaronSwap (MCRN) المباشر لليوم هو USD 0.02043479 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.85K . يتم تحديث سعر MCRN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MacaronSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.84K - تغيير سعر MacaronSwap خلال اليوم هو -27.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 824.46K

أداء سعر MacaronSwap (MCRN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MacaronSwap مقابل USD هو $ -0.00769875944461914 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MacaronSwap مقابل USD هو $ -0.0073785939 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MacaronSwap مقابل USD هو $ -0.0055443508 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MacaronSwap مقابل USD هو $ -0.00408106689486683 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00769875944461914 -27.36% 30 يوم $ -0.0073785939 -36.10% 60 يوم $ -0.0055443508 -27.13% 90 يوم $ -0.00408106689486683 -16.64%

تحليل سعر MacaronSwap (MCRN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MacaronSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02274538$ 0.02274538 $ 0.02274538 24 ساعة مرتفع $ 0.02813467$ 0.02813467 $ 0.02813467 عالية طوال الوقت $ 10.39$ 10.39 $ 10.39 تغير السعر (1 ساعة) -10.41% تغير السعر (1يوم) -27.36% تغير السعر (7 أيام) -21.06%

معلومات سوق MacaronSwap (MCRN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: