سعر Maal Chain (MAAL)
سعر Maal Chain (MAAL) المباشر لليوم هو USD 0.146824. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MAAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Maal Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.81M
- تغيير سعر Maal Chain خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Maal Chain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Maal Chain مقابل USD هو $ -0.0001796244 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Maal Chain مقابل USD هو $ +0.0000346064 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Maal Chain مقابل USD هو $ -0.0017127985418451 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ -0.0001796244
|-0.12%
|60 يوم
|$ +0.0000346064
|+0.02%
|90 يوم
|$ -0.0017127985418451
|-1.15%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Maal Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-0.02%
-0.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Maal Blockchain, also known as "Maal," effectively addresses the challenges, concerns, and skepticism associated with existing blockchains and dApps. This is achieved through the integration of innovative Web3 technology called "Concept-of-Identity," which is combined with a centralized consensus mechanism within a decentralized environment to provide enhanced security and faster transaction processing times. By utilizing these technologies and mechanisms, Maal becomes an attractive option for entities such as governments, capital and insurance markets, and individuals who require high levels of security and privacy. Importantly, Maal uses Almutaqin consensus and adheres to Maqasid Al Shariah-based principles, ensuring that it operates according to principles of fairness, justice, and equity.
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