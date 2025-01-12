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سعر Maal Chain (MAAL) المباشر لليوم هو USD 0.146824 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MAAL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Maal Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.81M - تغيير سعر Maal Chain خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Maal Chain (MAAL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Maal Chain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Maal Chain مقابل USD هو $ -0.0001796244 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Maal Chain مقابل USD هو $ +0.0000346064 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Maal Chain مقابل USD هو $ -0.0017127985418451 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ -0.0001796244 -0.12% 60 يوم $ +0.0000346064 +0.02% 90 يوم $ -0.0017127985418451 -1.15%

تحليل سعر Maal Chain (MAAL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Maal Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.146688$ 0.146688 $ 0.146688 24 ساعة مرتفع $ 0.146972$ 0.146972 $ 0.146972 عالية طوال الوقت $ 0.156947$ 0.156947 $ 0.156947 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -0.10%

معلومات سوق Maal Chain (MAAL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: