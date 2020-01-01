توكنوميكس Lyra Finance (LYRA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lyra Finance (LYRA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lyra Finance (LYRA) Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: Depositing in the security module to backstop the protocol.

Used for governance votes to determine how network resources are allocated.

Trader and LP incentives. الموقع الرسمي: https://lyra.finance/ اشتر LYRA الآن!

توكنوميكس Lyra Finance (LYRA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lyra Finance (LYRA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 250.73K $ 250.73K $ 250.73K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 623.63M $ 623.63M $ 623.63M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 402.05K $ 402.05K $ 402.05K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.677963 $ 0.677963 $ 0.677963 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00040205 $ 0.00040205 $ 0.00040205 معرفة المزيد عن سعر Lyra Finance (LYRA)

توكنوميكس Lyra Finance (LYRA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lyra Finance (LYRA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LYRA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LYRA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LYRA، استكشف السعر المباشر لتوكن LYRA!

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