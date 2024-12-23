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سعر Lyra Finance (LYRA) المباشر لليوم هو USD 0.00163315 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M . يتم تحديث سعر LYRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lyra Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 154.14 - تغيير سعر Lyra Finance خلال اليوم هو -1.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 623.63M

أداء سعر Lyra Finance (LYRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lyra Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lyra Finance مقابل USD هو $ +0.0021818901 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lyra Finance مقابل USD هو $ +0.0023278382 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lyra Finance مقابل USD هو $ +0.0009157619814294394 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.79% 30 يوم $ +0.0021818901 +133.60% 60 يوم $ +0.0023278382 +142.54% 90 يوم $ +0.0009157619814294394 +127.65%

تحليل سعر Lyra Finance (LYRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lyra Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00162172$ 0.00162172 $ 0.00162172 24 ساعة مرتفع $ 0.00174757$ 0.00174757 $ 0.00174757 عالية طوال الوقت $ 0.677963$ 0.677963 $ 0.677963 تغير السعر (1 ساعة) -0.24% تغير السعر (1يوم) -1.79% تغير السعر (7 أيام) -27.72%

معلومات سوق Lyra Finance (LYRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: