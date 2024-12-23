سعر Lyra Finance (LYRA)
سعر Lyra Finance (LYRA) المباشر لليوم هو USD 0.00163315. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M. يتم تحديث سعر LYRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lyra Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 154.14
- تغيير سعر Lyra Finance خلال اليوم هو -1.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 623.63M
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خلال اليوم، كان سعر Lyra Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lyra Finance مقابل USD هو $ +0.0021818901 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lyra Finance مقابل USD هو $ +0.0023278382 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lyra Finance مقابل USD هو $ +0.0009157619814294394 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.79%
|30 يوم
|$ +0.0021818901
|+133.60%
|60 يوم
|$ +0.0023278382
|+142.54%
|90 يوم
|$ +0.0009157619814294394
|+127.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lyra Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-1.79%
-27.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: - Depositing in the security module to backstop the protocol. - Used for governance votes to determine how network resources are allocated. - Trader and LP incentives.
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