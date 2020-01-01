توكنوميكس Lynk Coin (LYNK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lynk Coin (LYNK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lynk Coin (LYNK) $LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders. الموقع الرسمي: https://holdlynk.xyz اشتر LYNK الآن!

توكنوميكس Lynk Coin (LYNK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lynk Coin (LYNK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 894.52K $ 894.52K $ 894.52K إجمالي العرض: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M العرض المتداول: $ 233.46M $ 233.46M $ 233.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.83M $ 3.83M $ 3.83M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.069168 $ 0.069168 $ 0.069168 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00343536 $ 0.00343536 $ 0.00343536 السعر الحالي: $ 0.00381168 $ 0.00381168 $ 0.00381168 معرفة المزيد عن سعر Lynk Coin (LYNK)

توكنوميكس Lynk Coin (LYNK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lynk Coin (LYNK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LYNK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LYNK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LYNK، استكشف السعر المباشر لتوكن LYNK!

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