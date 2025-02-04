سعر Lynk Coin (LYNK)
سعر Lynk Coin (LYNK) المباشر لليوم هو USD 0.02858298. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.84M. يتم تحديث سعر LYNK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lynk Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71M
- تغيير سعر Lynk Coin خلال اليوم هو +57.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 233.56M
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خلال اليوم، كان سعر Lynk Coin مقابل USD هو $ +0.01046627 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lynk Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lynk Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lynk Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01046627
|+57.77%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lynk Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-8.83%
+57.77%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The torch was passed to us by @lynk0x. First by the anonymous developer who gifted him 76.64% of the supply which he then locked away until 2026. Then finally to us, the community. This will stand as a wild social experiment to show what happens when a group of strangers get together to make something happen meanwhile bringing hundreds and even thousands of people new to crypto into the space. This is just the start.
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