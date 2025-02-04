احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LYNK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LYNK.

سعر Lynk Coin (LYNK) المباشر لليوم هو USD 0.02858298 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.84M . يتم تحديث سعر LYNK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lynk Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.71M - تغيير سعر Lynk Coin خلال اليوم هو +57.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 233.56M

أداء سعر Lynk Coin (LYNK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lynk Coin مقابل USD هو $ +0.01046627 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lynk Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lynk Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lynk Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01046627 +57.77% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lynk Coin (LYNK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lynk Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01689478$ 0.01689478 $ 0.01689478 24 ساعة مرتفع $ 0.03715132$ 0.03715132 $ 0.03715132 عالية طوال الوقت $ 0.03715132$ 0.03715132 $ 0.03715132 تغير السعر (1 ساعة) -8.83% تغير السعر (1يوم) +57.77% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Lynk Coin (LYNK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: