سعر Lyncoin (LCN)
سعر Lyncoin (LCN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 127.25K. يتم تحديث سعر LCN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lyncoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.68K
- تغيير سعر Lyncoin خلال اليوم هو +12.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.12B
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خلال اليوم، كان سعر Lyncoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lyncoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lyncoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lyncoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.93%
|30 يوم
|$ 0
|+42.23%
|60 يوم
|$ 0
|+33.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lyncoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.59%
+12.93%
-28.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lyncoin is an open-source P2P currency and a payment network based on blockchain.
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