سعر Lyfe Gold (LGOLD)
سعر Lyfe Gold (LGOLD) المباشر لليوم هو USD 63.12. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lyfe Gold الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 654.42
- تغيير سعر Lyfe Gold خلال اليوم هو +0.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LGOLD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LGOLD.
خلال اليوم، كان سعر Lyfe Gold مقابل USD هو $ +0.263499 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lyfe Gold مقابل USD هو $ -0.0785275920 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lyfe Gold مقابل USD هو $ -3.1181406240 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lyfe Gold مقابل USD هو $ -1.33041169904576 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.263499
|+0.42%
|30 يوم
|$ -0.0785275920
|-0.12%
|60 يوم
|$ -3.1181406240
|-4.94%
|90 يوم
|$ -1.33041169904576
|-2.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lyfe Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+0.42%
-2.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LGOLD provides the convenience and speed of digital asset trading, where traders can buy and sell from exchanges while providing the means to redeem tokens for physical gold bullion. Each LGOLD token will have an underlying asset of physical gold in our partner Custodian. LGOLD can be exchanged to Fiat according to physical gold price or even exchanged to certified gold bar directly. LGOLD is is part of Lyfe program to create an asset-based stable token, backed-up by physical assets or commodities to complete market-based Lyfe Token ecosystem. LGOLD will introduce a new possibility and alternative of commodity trading using blockchain where real assets can be transferred in a decentralised distribution network. It will then improve the efficiency, transparency, and the cost of commodity trading.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LGOLD إلى AUD
A$102.2544
|1 LGOLD إلى GBP
￡51.1272
|1 LGOLD إلى EUR
€61.2264
|1 LGOLD إلى USD
$63.12
|1 LGOLD إلى MYR
RM283.4088
|1 LGOLD إلى TRY
₺2,234.448
|1 LGOLD إلى JPY
¥9,952.1304
|1 LGOLD إلى RUB
₽6,414.8856
|1 LGOLD إلى INR
₹5,439.0504
|1 LGOLD إلى IDR
Rp1,034,753.9328
|1 LGOLD إلى PHP
₱3,724.08
|1 LGOLD إلى EGP
￡E.3,187.56
|1 LGOLD إلى BRL
R$386.2944
|1 LGOLD إلى CAD
C$90.8928
|1 LGOLD إلى BDT
৳7,734.0936
|1 LGOLD إلى NGN
₦98,317.6056
|1 LGOLD إلى UAH
₴2,680.7064
|1 LGOLD إلى VES
Bs3,345.36
|1 LGOLD إلى PKR
Rs17,655.9264
|1 LGOLD إلى KZT
₸33,467.4864
|1 LGOLD إلى THB
฿2,189.0016
|1 LGOLD إلى TWD
NT$2,089.9032
|1 LGOLD إلى CHF
Fr57.4392
|1 LGOLD إلى HKD
HK$491.0736
|1 LGOLD إلى MAD
.د.م636.8808