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سعر Lyfe Gold (LGOLD) المباشر لليوم هو USD 63.12 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LGOLD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lyfe Gold الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 654.42 - تغيير سعر Lyfe Gold خلال اليوم هو +0.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lyfe Gold (LGOLD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lyfe Gold مقابل USD هو $ +0.263499 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lyfe Gold مقابل USD هو $ -0.0785275920 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lyfe Gold مقابل USD هو $ -3.1181406240 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lyfe Gold مقابل USD هو $ -1.33041169904576 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.263499 +0.42% 30 يوم $ -0.0785275920 -0.12% 60 يوم $ -3.1181406240 -4.94% 90 يوم $ -1.33041169904576 -2.06%

تحليل سعر Lyfe Gold (LGOLD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lyfe Gold: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 62.75$ 62.75 $ 62.75 24 ساعة مرتفع $ 63.19$ 63.19 $ 63.19 عالية طوال الوقت $ 71.59$ 71.59 $ 71.59 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +0.42% تغير السعر (7 أيام) -2.82%

معلومات سوق Lyfe Gold (LGOLD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: