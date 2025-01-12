سعر Lydia Finance (LYD)
سعر Lydia Finance (LYD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LYD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lydia Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 271.35
- تغيير سعر Lydia Finance خلال اليوم هو +0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lydia Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lydia Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lydia Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lydia Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.74%
|30 يوم
|$ 0
|-18.54%
|60 يوم
|$ 0
|-9.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lydia Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.40%
+0.74%
-1.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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