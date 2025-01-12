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سعر Lydia Finance (LYD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LYD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lydia Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 271.35 - تغيير سعر Lydia Finance خلال اليوم هو +0.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lydia Finance (LYD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lydia Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lydia Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lydia Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lydia Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.74% 30 يوم $ 0 -18.54% 60 يوم $ 0 -9.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lydia Finance (LYD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lydia Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.187672$ 0.187672 $ 0.187672 تغير السعر (1 ساعة) +0.40% تغير السعر (1يوم) +0.74% تغير السعر (7 أيام) -1.15%

معلومات سوق Lydia Finance (LYD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: