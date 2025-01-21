سعر LUX BIO EXCHANGE COIN (LBXC)
سعر LUX BIO EXCHANGE COIN (LBXC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LBXC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LUX BIO EXCHANGE COIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.18
- تغيير سعر LUX BIO EXCHANGE COIN خلال اليوم هو +0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LBXC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LBXC.
خلال اليوم، كان سعر LUX BIO EXCHANGE COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LUX BIO EXCHANGE COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LUX BIO EXCHANGE COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LUX BIO EXCHANGE COIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.13%
|30 يوم
|$ 0
|+0.12%
|60 يوم
|$ 0
|-7.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LUX BIO EXCHANGE COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.13%
+0.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LBXC Coin is a dream-realizing project that aims supporting the society to be where everyone stays away from sufferings from illness thus sustain healthy lives from efforts of professionals in stem cell, health care, and beauty care.LBXC Coin is projected to be evolved to a one-stop health care system driven by stem cell technologies, and we are attempting to build an ecology merging with a block chain system. There are a number of companies developing services with stem cell technologies, yet it is not intuitively easy to clearly see the details of each nor how they fit each client. In LBXC, we are aiming to build a cooperative ecology with divergence of companies, so each client could be suggested with services fit right just for them.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LBXC إلى AUD
A$--
|1 LBXC إلى GBP
￡--
|1 LBXC إلى EUR
€--
|1 LBXC إلى USD
$--
|1 LBXC إلى MYR
RM--
|1 LBXC إلى TRY
₺--
|1 LBXC إلى JPY
¥--
|1 LBXC إلى RUB
₽--
|1 LBXC إلى INR
₹--
|1 LBXC إلى IDR
Rp--
|1 LBXC إلى PHP
₱--
|1 LBXC إلى EGP
￡E.--
|1 LBXC إلى BRL
R$--
|1 LBXC إلى CAD
C$--
|1 LBXC إلى BDT
৳--
|1 LBXC إلى NGN
₦--
|1 LBXC إلى UAH
₴--
|1 LBXC إلى VES
Bs--
|1 LBXC إلى PKR
Rs--
|1 LBXC إلى KZT
₸--
|1 LBXC إلى THB
฿--
|1 LBXC إلى TWD
NT$--
|1 LBXC إلى CHF
Fr--
|1 LBXC إلى HKD
HK$--
|1 LBXC إلى MAD
.د.م--