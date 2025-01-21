احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LBXC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LBXC.

سعر LUX BIO EXCHANGE COIN (LBXC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LBXC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LUX BIO EXCHANGE COIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.18 - تغيير سعر LUX BIO EXCHANGE COIN خلال اليوم هو +0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LUX BIO EXCHANGE COIN (LBXC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LUX BIO EXCHANGE COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LUX BIO EXCHANGE COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LUX BIO EXCHANGE COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LUX BIO EXCHANGE COIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.13% 30 يوم $ 0 +0.12% 60 يوم $ 0 -7.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LUX BIO EXCHANGE COIN (LBXC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LUX BIO EXCHANGE COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.02486437$ 0.02486437 $ 0.02486437 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.13% تغير السعر (7 أيام) +0.15%

معلومات سوق LUX BIO EXCHANGE COIN (LBXC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: