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سعر LUSD yVault (YVLUSD) المباشر لليوم هو USD 1.18 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVLUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LUSD yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر LUSD yVault خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LUSD yVault (YVLUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LUSD yVault مقابل USD هو $ -0.000263810236248 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LUSD yVault مقابل USD هو $ +0.0071909200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LUSD yVault مقابل USD هو $ +0.0185395700 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LUSD yVault مقابل USD هو $ +0.029823120960598 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000263810236248 -0.02% 30 يوم $ +0.0071909200 +0.61% 60 يوم $ +0.0185395700 +1.57% 90 يوم $ +0.029823120960598 +2.59%

تحليل سعر LUSD yVault (YVLUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LUSD yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24 ساعة مرتفع $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 عالية طوال الوقت $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.03%

معلومات سوق LUSD yVault (YVLUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: