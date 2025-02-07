سعر LUSD yVault (YVLUSD)
سعر LUSD yVault (YVLUSD) المباشر لليوم هو USD 1.18. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVLUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LUSD yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر LUSD yVault خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LUSD yVault مقابل USD هو $ -0.000263810236248 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LUSD yVault مقابل USD هو $ +0.0071909200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LUSD yVault مقابل USD هو $ +0.0185395700 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LUSD yVault مقابل USD هو $ +0.029823120960598 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000263810236248
|-0.02%
|30 يوم
|$ +0.0071909200
|+0.61%
|60 يوم
|$ +0.0185395700
|+1.57%
|90 يوم
|$ +0.029823120960598
|+2.59%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LUSD yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-0.02%
+0.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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