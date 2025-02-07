سعر LUSD (LUSD)
سعر LUSD (LUSD) المباشر لليوم هو USD 1.11. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.54
- تغيير سعر LUSD خلال اليوم هو +0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LUSD مقابل USD هو $ +0.00298646 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LUSD مقابل USD هو $ -0.0470108310 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LUSD مقابل USD هو $ +0.0145703040 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LUSD مقابل USD هو $ +0.0470857917577466 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00298646
|+0.27%
|30 يوم
|$ -0.0470108310
|-4.23%
|60 يوم
|$ +0.0145703040
|+1.31%
|90 يوم
|$ +0.0470857917577466
|+4.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+0.27%
-17.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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